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Психологи дали три совета, как снизить уровень стресса и тревожности

Ирина Игнатенко

Общество
Психологи дали три совета, как снизить уровень стресса и тревожности
Фото: Pexels

Психологи дали советы, как снизить уровень стресса и тревожности.

Эксперты посоветовали ограничить поток новостей. Стоит выбрать для себя два-три источника информации и посвящать чтению новостей ограниченное количество времени.

Также специалисты советуют ежедневно заниматься спортом. Спорт разгружает мозг и поставляет в организм гормоны радости, сбрасывая накопившийся стресс. Это гораздо более полезная методика, чем заедать стресс или запивать его алкогольными напитками.

Кроме того, психологи советуют использовать многочисленные дыхательные техники. Самая простая из них — это слежение за вдохом и выдохом. При этом вдох и выдох должны быть глубокими и вдыхать надо не только грудью, но и животом. Стоит выделять время на дыхательные практики утром и вечером, передает Life.ru.

До этого психолог Анна Белявская назвала пять способов избавиться от тревоги перед сном. Возникновение тревожных мыслей происходит в подсознании человека. По мнению психолога, каждый переваривает информацию по-своему. Это связано с психологическими факторами отдельно взятого индивидуума.

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