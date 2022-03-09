Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Народный календарь. Почему нельзя спать днем и вечером 10 марта

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Почему нельзя спать днем и вечером 10 марта
Фото: Unsplash

В народном календаре дата получила название Тарас-кумашник, Тарасий бессонный. Православная церковь 10 марта почитает память святителя Тарасия, патриарха Константинопольского.

Из жития святого Тарасия народный календарь почерпнул то, что он мало спал, за что закрепилось за ним прозвище бессонный. В день почитания святителя существует запрет на дневной и вечерний сон. На человека, нарушившего запрет, нападет кумоха (лихорадка).

Если удалось найти в этот день змеиную шкуру, то стоит её обязательно сохранить. Она помогает избавиться от всех недугов и защищает от негативного влияния всю семью. При первых же симптомах болезни достаточно просто потереть в руках. Хранить её нужно бережно ведь если потерять или испортить шкуру змеи — можно накликать серьезные болезни.

Приметы погоды:

Гром в этот день предвещает похолодание.

Хорошая погода на Тарасия обещает пригожее лето.

Вороны купаются — к теплу.

Снег с дождем — к полноводью.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя спать днем и вечером 10 марта

Именины отмечают: Тарас, Антон, Евгений, Федор.

Читайте также:
народные приметы приметы в быту вера в приметы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Московский спорт своих не бросает

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Все мнения
О проекте