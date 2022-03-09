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В народном календаре дата получила название Тарас-кумашник, Тарасий бессонный. Православная церковь 10 марта почитает память святителя Тарасия, патриарха Константинопольского.

Из жития святого Тарасия народный календарь почерпнул то, что он мало спал, за что закрепилось за ним прозвище бессонный. В день почитания святителя существует запрет на дневной и вечерний сон. На человека, нарушившего запрет, нападет кумоха (лихорадка).

Если удалось найти в этот день змеиную шкуру, то стоит её обязательно сохранить. Она помогает избавиться от всех недугов и защищает от негативного влияния всю семью. При первых же симптомах болезни достаточно просто потереть в руках. Хранить её нужно бережно ведь если потерять или испортить шкуру змеи — можно накликать серьезные болезни.

Приметы погоды:

Гром в этот день предвещает похолодание.

Хорошая погода на Тарасия обещает пригожее лето.

Вороны купаются — к теплу.

Снег с дождем — к полноводью.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя спать днем и вечером 10 марта

Именины отмечают: Тарас, Антон, Евгений, Федор.