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Астрологи назвали 5 знаков зодиака, представительницами которых нельзя управлять

Георгий Соланович

Общество
Астрологи назвали 5 знаков зодиака, представительницами которых нельзя управлять
Фото: Pexels

После пары-тройки месяцев отношений и мужчина, и женщина начинают показывать свою настоящую сущность. Астрологи считают, что пять знаков зодиака, под которыми рождаются самые властные и свободолюбивые представительницы прекрасного пола.

Женщина-Овен, например, никогда не слушает постороннее мнение и всегда движется к своей цели. Даже если девушка вас выслушала, это не значит, что ее поведение как-то изменится.

Женщина-Телец по своей натуре очень добра, но любит держать все под своим контролем. Непослушание со стороны партнера будет ссорой или даже хуже.

Девушки, родившиеся под знаком Близнецы чрезмерно эмоциональны и чувствительны. Они всегда стремятся быть лидерами в отношениях и сильно обижаются, если у них что-то не получается.

Женщины-Стрельцы больше всего в своей жизни ценят свободу. Астрологи уверены: добродушность Стрельцов в миг испарится, если партнер попытается прогнуть их под себя.

Девушки-Козероги — идеальные семьянины. Однако если партнер начнет не соблюдать личные границы, то Козерог мигом покинет дом, передает Femmie.ru.

Перед вероятным партнером на первой встрече каждой девушке хочется выглядеть максимально презентабельно, однако не стоит забывать, что любая фраза может как-то задеть собеседника. Психологи рассказали, какие пять фраз ни за что не должна говорить женщина на первом свидании.

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