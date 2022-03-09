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Курс евро обновил исторический максимум, превысив отметку в 127 рублей

Полина Долганова

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Курс рубля
Экономика
Курс евро обновил исторический максимум, превысив отметку в 127 рублей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс евро в среду, 9 марта, обновил исторические показатели и торговался по 127,425 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

При этом по состоянию на 10:00 рубль слабел более чем на 2–8 процентов. Тогда курс доллара при этом подскочил до 113 рублей, а курс евро — до 123,6 рубля.

1 марта финансовый аналитик Михаил Беляев оценил «ВМ» вероятность фиксации ЦБ курса рубля из-за его высокой волатильности. По его словам, рыночная экономика и фиксированный курс — это две несовместимые вещи. При рыночной экономике, которая требует достаточной гибкости до определенных пределов, но во всех ее компонентах, фиксировать курс невозможно, заключил специалист.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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