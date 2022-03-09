Бастрыкин поручил возбудить дело по факту подготовки Украиной нападения на Донбасс

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту подготовки вооруженных украинских формирований к нападению на ДНР и ЛНР. Об этом в среду, 9 марта, сообщили в пресс-службе СК РФ.

— Бастрыкин поручил ГСУ СК России тщательно расследовать обстоятельства приготовления к совершению преступления в отношении мирных граждан Донбасса, осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности, — сообщили в ведомстве.

Он также поручил продолжать фиксировать каждый новый случай обстрелов самопровозглашенных республик и устанавливать лиц, которые причастны к этим нарушениям.

9 марта Минобороны России показало документ, который подтверждает готовящуюся Киевом наступательную операцию на Донбасс. Об этом сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, документ написан на имя начальников северного киевского, южного одесского и западного управлений Национальной гвардии Украины. В материалах содержится подробный план подготовки ударной группировки для наступления на ЛНР и ДНР.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.