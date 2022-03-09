Коммунальщики приступили к омолаживающей обрезке деревьев в Москве

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Столичные коммунальщики начали выполнять омолаживающую обрезку деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в среду, 9 марта.

В ведомстве отметили, что такая обрезка стимулирует образование молодых побегов, которые впоследствии создадут новую крону дерева.

— Проводить ее нужно в период покоя — после листопада и до начала сокодвижения — с 15 ноября до 31 марта. Дневная температура воздуха должна быть не ниже минус 10 градусов, — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что обрезку проводят при старении дерева, усыхании его вершин и концов побегов, чрезмерном и густом разрастании кроны, а также в декоративных целях, говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Московские системы жизнеобеспечения продолжают работать штатно, несмотря на существенное похолодание. Так, специалисты начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения.

Также 5 марта стало известно, что около двух тысяч единиц подметально-вакуумной техники регулярно очищают столицу от загрязнений и пыли.