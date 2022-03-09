Стоимость евро на Мосбирже поднялась до исторических 130,3 рубля

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Рубль продолжает падать, а сделки по валютам проходят в районе верхней планки, которая была повышена Московской биржей. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 9 марта.

Уточняется, что доллар и евро продолжают обновлять исторические максимумы.

Так, курс доллара расчетами на завтра составляет 120,83 рубля, а евро — 130,3 рубля.

До этого в ходе торгов максимальная стоимость одного евро составляла 131,21 рубля.

1 марта финансовый аналитик Михаил Беляев оценил «ВМ» вероятность фиксации ЦБ курса рубля из-за его высокой волатильности. По его словам, рыночная экономика и фиксированный курс — это две несовместимые вещи. При рыночной экономике, которая требует достаточной гибкости до определенных пределов, но во всех ее компонентах, фиксировать курс невозможно, заключил специалист.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.