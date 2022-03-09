В МИД РФ сообщили, что спецоперация на Украине идет строго по плану

Фото: МИД РФ

Спецоперация, проводимая Россией на территории Украины, идет строго по плану. Об этом в среду, 9 марта, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Продолжает осуществляться специальная военная операция Вооруженных сил РФ. Она идет строго по намеченному плану, — цитирует представителя МИД РИА Новости.

9 марта Минобороны России показало документ, который подтверждает готовящуюся Киевом наступательную операцию на Донбасс. Об этом сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, документ написан на имя начальников северного киевского, южного одесского и западного управлений Национальной гвардии Украины. В материалах содержится подробный план подготовки ударной группировки для наступления на ЛНР и ДНР.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.