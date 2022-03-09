Страны Евроарктического региона заявили о приостановке сотрудничества с Россией

Фото: Пресс-служба Совфеда

Страны — члены Евросоюза, а также Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания и Исландия в среду, 9 марта, сообщили о приостановке совместной с Россией деятельности в рамках Совета Баренцева/Евроарктического региона.

Уточняется, что подобные действия связаны с проведением РФ спецоперации на Украине.

— Финляндия, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Европейский союз не имеют другого выбора, кроме как приостановить деятельность, в которой участвует Россия, в сотрудничестве в рамках Совета Баренцева/Евроарктического региона, — передает сообщение норвежского правительства РИА Новости.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

9 марта Минобороны России показало документ, который подтверждает готовящуюся Киевом наступательную операцию на Донбасс.