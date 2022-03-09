Около двух миллионов человек запросили эвакуацию с Украины в РФ

Фото: Андрей Казаков / Вечерняя Москва

Около двух миллионов человек обратились к РФ с просьбой об эвакуации с Украины. Об этом в среду, 9 марта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Также она уточнила число людей, перешедших на территорию России, пишет РИА Новости.

— С просьбами об эвакуации в Россию обратилось около 2 миллионов человек. Уже перешли на российскую территорию около 140 тысяч человек, — уточнила она на брифинге.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

8 марта глава Национального центра управления обороной России заявил Михаил Мизинцев, что националисты пресекают любые попытки выхода людей через гуманитарные коридоры в Россию. Всего ими удерживаются в заложниках как «живой щит» более 4,5 миллиона мирных граждан, добавил генерал.

Москва, по его данным, выполнила алгоритм подготовки к эвакуации, но Киев утвердил лишь маршрут из города Сумы через Полтаву и далее на границу с Польшей. По данному пути эвакуированы 723 иностранца из Индии, Китая, Иордании и Туниса.