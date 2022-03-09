Нумеролог рассказала, как сложится 2022 год

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Текущий 2022 год пройдет под цифрой шесть. О ее значении и влиянии рассказала нумеролог, психолог и телеведущая из Казахстана Айсулу Ахимова.

Она отметила, что этот год многих проверит на прочность. В нумерологии цифра «6» означает финансы, трудоспособность, усердие, логику и смелость. Многие столкнутся с неожиданными переменами в жизни, и нужно быть к этому готовыми.

По словам нумеролога, в этом году нельзя лениться, в делах нужно прилагать максимум усилий, нельзя полагаться на удачу.

Сложным год будет и для мира в целом, многие государства столкнутся с экономическим спадом. Что касается простых граждан, эксперт предостерегла от неосмотрительных трат. Необходимо принимать взвешенные решения, без лишней суеты.

Нумеролог также порекомендовала обратить внимание на работу печени и кровеносной системы, также посоветовала беречь зрение и больше времени проводить на свежем воздухе, передает ФАН.

До этого нумерологи рассказали, какие цифры принесут человеку богатство и удачу.