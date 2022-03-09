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В Великобритании задержали один российский самолет

Полина Долганова

В мире
В Великобритании задержали один российский самолет
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В Великобритании из-за санкций в отношении России был задержан один российский самолет. Об этом сообщил глава британского Минтранса Грант Шэппс.

— Уже есть один такой самолет в Фарнборо, который я фактически конфисковал. Пока мы проводим расследование в последние несколько дней, — цитирует министра телеканал Sky News.

Глава ведомства уточнил, что в настоящее время правительство Британии пытается установить владельца самолета.

До этого глава департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский заявил, что реакция России на западные санкции будет оперативной и чувствительной. Ответные меры готовятся по всем направлениям.

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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