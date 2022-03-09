Почти все участники программы реновации в районе Измайлово отменили новоселье в 2021 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Измайловский проезд Карта всех событий

В столичном районе Измайлово 98 процентов участников программы реновации завершили переселение в новое жилье в 2021 году. Об этом рассказал руководитель московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин в среду, 9 марта.

Он отметил, что в этом году предстоит реализовать заселение нового жилого корпуса в Измайловском проезде.

— В мае прошлого года началось заселение новостройки на Измайловском проезде дом № 5А. К переезду приступило более 500 жителей, — заявил глава ведомства.

По его словам, современные квартиры получат свыше двух тысяч москвичей во втором квартале этого года.

— Стартовый дом на Измайловском проезде переменной этажности, при отделке которого использовались навесные панели светлых оттенков. Сейчас здесь ведется комиссионная приемка квартир, инженерных сетей и лифтового оборудования, проводятся пуско-наладочные работы и клининговые мероприятия, — уточнил Левкин.

Руководитель департамента уточнил, что всего в районе расселят 59 жилых домов. Для этого на территории района уже подобраны 15 стартовых площадок.

До этого сообщалось, что шесть домов в четырех округах столицы расселили по программе реновации в феврале. Так, расселены дома на улицах Оренбургской, Черное Озеро, 2-й Владимирской, Лобачевского, а также на Волгоградском проспекте и Каширском шоссе.