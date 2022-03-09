Врач объяснил, как похудеть при помощи шоколада

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Врач и телеведущий Дмитрий Шубин рассказал, как шоколад может помочь сохранить стройную фигуру.

Он подчеркнул, что шоколад — это высококалорийный продукт, в нем содержится до 600 калорий, и если его есть бесконтрольно, то в скором времени можно заполучить лишний вес и проблемы со здоровьем.

— При этом рациональное потребление этого продукта может положительно сказаться на самочувствии: жители племен Центральной Африки реже болеют гипертонией и у них реже встречается инфаркта Миокарда в связи с регулярным употреблением шоколада, — сказал врач в новом выпуске программы «Жить здорово».

В шоколаде содержится триптофан — основа гормона радости, который повышает настроение. В том числе и по этой причине лакомство отлично подходит для организации разгрузочного дня.

— Шоколад может стать основой для разгрузочного дня: шоколадка делится на 12 частей, и каждый час можно съедать одну дольку, запивая чаем, — сказал врач.

Сидеть на таком «разгрузе» можно до трех дней.

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