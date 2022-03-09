«Русское Радио» назвало победителя конкурса #ПоюЛюбимоеНаРусском

Фото: Артур Кафф, пресс-служба «Русского Радио»

5 марта в эфире утреннего шоу «Русские Перцы» на «Русском Радио» определился победитель масштабного песенного конкурса #ПоюЛюбимоеНаРусском. Им стала Татьяна Плис. Победу слушательнице принесла песня Ирины Дубцовой.

1 января стартовал второй сезон всероссийского песенного конкурса #ПоюЛюбимоеНаРусском – первого конкурса, где важны не только вокальные данные, но и умение петь всем сердцем и от души. «Русское Радио» вдохновило петь всю страну! На конкурс было заявлено более 15 000 работ.

В эфире утреннего шоу «Русские Перцы» звёздное жюри, продюсер Виктор Дробыш и певица Ирина Дубцова, назвали победителя.

— Мы потратили с Ирой огромное количество сил и времени, чтобы отсмотреть материал, решить, кто дойдет до финала. Очень высокий уровень всех участников. Мы можем радоваться, что у нас в стране есть музыка, что людям есть, что петь, и что участники проявили творческий подход, — прокомментировал конкурсные работа Виктор Дробыш.

— Жюри должно быть компетентным и беспристрастным. Но мы получали огромное удовольствие, когда смотрели видео участников, — подтвердила Ирина Дубцова.

Победителем второго сезона конкурса #ПоюЛюбимоеНаРусском стала Татьяна Плис из Новосибирска. Она исполнила песню Ирины Дубцовой «Люби меня долго».

— Я не ожидала, но очень сильно верила, что выиграю! Для меня самый большой подарок – я увижу Ирину Дубцову, – призналась Татьяна Плис. Она не могла сдержать счастливых эмоций в эфире «Русского Радио». – Говорят, если хочешь получить какую-то сумму денег, ты должен знать, для чего она нужна. На выигранные деньги мы купим собаку – это просьба дочери. Ещё я недавно написала текст песни и мечтаю её записать и снять клип.

Татьяна перепела все песни Ирины Дубцовой и уже собрала вокруг себя внушительное число поклонников в Сети. И сама певица призналась, что узнала участницу конкурса по голосу и пообещала Татьяне помочь с авторской песней.

— Вы так много выкладывали сториз, я вас запомнила. Я вас репостила и вы мне очень были симпатичны. Я вас поздравляю! Вы просто невероятная! — поздравила победительницу конкурса Ирина Дубцова.

В подарок за первое место в конкурсе #ПоюЛюбимоеНаРусском Татьяна получает 1 000 000 рублей от «Русского Радио». Также в ближайшее время в её честь будет устроен «Праздник на миллион», на котором Татьяна споёт на сцене вместе с любимой звездой – Ириной Дубцовой.