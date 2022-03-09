Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МВД опровергло фейки о проверках смартфонов в метро

Елена Самойлова

Общество
МВД опровергло фейки о проверках смартфонов в метро
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В Интернете стала распространяться ложная информация о том, что сотрудники полиции в метрополитене останавливают пассажиров с требованиями показать переписки в мессенджерах. Об этом в среду, 9 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— МВД России официально заявляет, что указанная информация не соответствует действительности, — подчеркнула представитель ведомства.

Она также добавила, что полицейские при исполнении во время общения с гражданами строго придерживаются нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность органов внутренних дел.

Кроме того, Волк посоветовала журналистам и блогерам обращаться в пресс-службу МВД за комментариями для материалов.

9 марта утром МВД объявило о розыске мужчины, укравшего оружие у правоохранителя в Таганроге.

Читайте также:
опровержение фейки МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иларион
Иларион

Время молитвы и надежды

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Достоевский ответит

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

А город все равно живет...

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Соревнований будет больше

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Все мнения
О проекте