МВД опровергло фейки о проверках смартфонов в метро

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В Интернете стала распространяться ложная информация о том, что сотрудники полиции в метрополитене останавливают пассажиров с требованиями показать переписки в мессенджерах. Об этом в среду, 9 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— МВД России официально заявляет, что указанная информация не соответствует действительности, — подчеркнула представитель ведомства.

Она также добавила, что полицейские при исполнении во время общения с гражданами строго придерживаются нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность органов внутренних дел.

Кроме того, Волк посоветовала журналистам и блогерам обращаться в пресс-службу МВД за комментариями для материалов.

9 марта утром МВД объявило о розыске мужчины, укравшего оружие у правоохранителя в Таганроге.