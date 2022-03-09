Московские рестораны 8 марта получили рекордную за три года выручку

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Рестораны Москвы в Международный женский день получили рекордную за последние три года выручку. Об этом в среду, 9 марта, сообщил омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

— Москва фиксировала рекордную выручку на 8 марта. В 2020 году поток клиентов в этот день был, но слабее, чем в 2019 году, так как пандемия только начиналась, — уточнил он.

По словам Миронова, 2021 год стал нестабильным для отрасли в связи с большим количеством введенных ограничений. Показатели же текущего года высокие — даже с учетом инфляции рост по рынку по сравнению с 2019 годом составил порядка 10 процентов, передает слова омбудсмена РИА Новости.

Сейчас на российский ресторанный рынок оказывают негативное влияние два основных фактора: повышение курса доллара и разрушение логистических цепочек. Ситуация с заведениями фастфуда совершенно другая — в ближайшее время у российских заведений быстрого питания будет гораздо больше перспектив развития. О том, какие изменения произойдут в сфере общественного питания в РФ, «Вечерней Москве» рассказал омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.