Появились подробности обнаружения ребенка на юго-востоке Москвы. Видео

Фото: Источник «ВМ»

Россия, Москва, улица Перерва Карта всех событий

Стали известны подробности обнаружения брошенного в сумке мальчика на юго-востоке Москвы. Об этом в среду, 9 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», новорожденного нашел подросток и сообщил об этом родителям. Последние забрали обнаруженного младенца домой и позвонили в полицию.

Видео: Источник «ВМ»

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что состояние найденного на юго-востоке столицы младенца стабильное.

Ранее сообщалось, что мальчика госпитализировали в детское медучреждение города.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту, а столичная прокуратура взяла под контроль ход расследования.

Полиция также устанавливает местонахождение матери ребенка.