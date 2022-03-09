Эзотерик предрек обладательницам трех имен бездетную жизнь

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Астролог и эзотерик Артемий Никара заявил, что обладательницам трех женских имен вряд ли удастся познать счастье материнства.

Первое место в списке он отдал Александрам. Они, по его мнению, регулярно делают акцент на карьере из-за частых неудач в любви.

Даже если у них появляются дети, они перекладывают ответственность на няню или родственников, уточнил провидец. Ирин эзотерик поставил на второе место — их среди сверстниц с детства отличает независимость и самостоятельность.

Потенциальные партнеры, считает Никара, не балуют их вниманием из-за их мужской энергетики. Тройку замыкают Вероники — они не мечтают о продолжении рода, а всему виной — вечная внутренняя инфантильность, отмечает Пятый канал.

Принадлежность к тому или иному знаку зодиака наделяет каждого из нас не только определенными чертами характера, но и манерой поведения, тягой к чему-то. Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала «ВМ», мужчины каких знаков зодиака по гороскопу самые озабоченные.

Так, Львов нередко называют «пошлыми натурами». Они ненасытные в сексуальных утехах, большие соблазнители и покорители женских сердец.

Обожают экспериментировать в постели. Их не смущает, что избранница может быть попросту не готова к такому накалу страстей.