Эксперт: Для отечественных предпринимателей открываются новые возможности

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Появляющиеся в стране ограничения открывают новые возможности для российских предпринимателей. Так, одним из актуальных направлений для развития является производство детской продукции. Об этом в среду, 9 марта, заявила первый замглавы комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, руководитель Ассоциации потребителей и производителей детских товаров и услуг «Выбор Родителей» Татьяна Буцкая.

По ее словам, у индустрии товаров для детей три основных сегмента: игрушки, одежда и питание. Однако во многих отечественных производствах присутствует доля импортной составляющей. Буцкая подчеркивает, что в среднем этот процент может колебаться от нуля до 70 процентов.

— Здесь действительно есть над чем работать в рамках переориентации на стопроцентное внутреннее производство, — отмечает она.

Меньше всего проблем, утверждает Буцкая, возникнет с производством детского питания, ведь оно максимально локализовано в России. А вот с пошивом детской одежды все несколько сложнее. Может, например, возникнуть нехватка швей. Поэтому очень важно помочь людям получить дополнительные навыки, которые будут актуальны в нынешней переменчивой экономике.

— Очень важно, сохраняя бизнес, помнить, что мы работаем для детей, а значит, обязаны стимулировать и контролировать создание действительно качественных и безопасных товаров, — цитирует ее «АиФ».

9 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти разработали план действий, который поможет стабилизировать экономику в условиях санкций. По его словам, правительство предлагает освободить россиян, которые имеют банковские вклады на сумму более миллиона рублей, от НДФЛ с процентов по ним за текущий и прошлый годы.

3 марта «ВМ» узнала, как давление Запада на Россию окажет влияние на ситуацию в сетевых магазинах. По данным СМИ, ряд производителей уже уведомили ретейлеров об изменениях в поставках.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин отметил, что подобная оптимизация со стороны производителей вполне логична. В настоящее время не совсем понятно, какие еще санкции введут в отношении России и как будут работать те, что уже ввели. Такое положение дел эксперт назвал «шоком контрагентов».