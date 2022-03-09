Путин обсудил операцию на Украине с президентом Египта Сиси

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с египетским лидером Абдельфаттахом Сиси. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 9 марта.

— Обсуждены вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства России и Египта, включая ход реализации крупных совместных проектов в атомной энергетике и промышленности. С обеих сторон также высказана заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в туристической и аграрной сферах, — говорится в сообщении.

Путин информировал Сиси о переговорах с Украиной и целях проведения операции по защите Донбасса. Лидеры условились продолжить контакты на различных уровнях, отмечается на сайте Кремля.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

7 марта представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сказала Украине о готовности прекратить операцию в любой момент при выполнении ряда условий. ВСУ, подчеркнул он, следует прекратить боевые действия. Среди требований чиновник также назвал поправки к Конституции Украины, отказ от претензий на вступление в «какие-либо» блоки, а также признание ЛДНР и Крыма.