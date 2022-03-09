Посетитель обокрал двух сотрудниц столичного кафе
Оперативники задержали подозреваемого в краже мобильных телефонов у сотрудниц заведения общественного питания. Об этом в среду, 9 марта, сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.
По предварительным данным, мужчина попал в подсобку кафе на Верхней Радищевской улице через незакрытую дверь. Оказавшись в помещении, он проверил лежавшие там вещи и, забрав мобильные телефоны сотрудниц, скрылся.
Момент похищения попал на камеру видеонаблюдения.
Вскоре девушки заметили пропажу и обратились в полицию.
По горячим следам вора задержали на Народной улице. Им оказался ранее неоднократно судимый 44-летний приезжий. Похищенные телефоны он успел продать.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
9 марта также появились подробности задержания мужчины, укравшего оружие у полицейского в Таганроге.