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Посетитель обокрал двух сотрудниц столичного кафе

Елена Самойлова

Происшествия
Посетитель обокрал двух сотрудниц столичного кафе
Фото: мвд.рф
Россия, Москва, Верхняя Радищевская улица Карта всех событий

Оперативники задержали подозреваемого в краже мобильных телефонов у сотрудниц заведения общественного питания. Об этом в среду, 9 марта, сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

По предварительным данным, мужчина попал в подсобку кафе на Верхней Радищевской улице через незакрытую дверь. Оказавшись в помещении, он проверил лежавшие там вещи и, забрав мобильные телефоны сотрудниц, скрылся.

Момент похищения попал на камеру видеонаблюдения.

Вскоре девушки заметили пропажу и обратились в полицию.

По горячим следам вора задержали на Народной улице. Им оказался ранее неоднократно судимый 44-летний приезжий. Похищенные телефоны он успел продать.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

9 марта также появились подробности задержания мужчины, укравшего оружие у полицейского в Таганроге.

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