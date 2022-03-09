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Экономист предположил, когда западные страны отменят санкции в отношении России

Ирина Игнатенко

Экономика
Экономист предположил, когда западные страны отменят санкции в отношении России
флаг ЕС

Экономист Михаил Хазин отметил, что страны Запада, осознав всю опасность антироссийских санкций, в скором времени могут отказаться от них.

По мнению эксперта, из-за санкционных ограничений в отношении России, в европейских странах в значительной степени увеличатся цены на энергоносители, а значит и на все остальное в целом. Вскоре европейцам предстоит оценить последствия санкционнных ограничений и пересмотреть свою политику.

— У меня есть гипотеза, что в течение ближайшего месяца-полутора значительную часть санкций отменят. Поскольку они являются катастрофой для Запада, — отметил Хазин в комментарии Nation News.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что британцы ощутят экономические последствия санкций, введенных в отношении России. Она отметила, что санкционные ограничения против России повлекут за собой экономические издержки для граждан Великобритании в виде роста цен за электроэнергию и стоимости жизни, передает «Царьград».

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

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