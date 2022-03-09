Компания Fazer опровергла закрытие хлебозаводов в Москве и Петербурге

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Представительство финской компании Fazer в России в среду, 9 марта, опровергло слухи о закрытии своих хлебозаводов в Москве и Санкт-Петербурге.

— Наши хлебозаводы в Петербурге и Москве продолжают свою работу, мы продолжаем выполнять свои обязательства перед клиентами и сотрудниками, — цитирует представителей компании «КП-Петербург».

Там отметили, что Fazer в настоящий момент подготавливает план действий на территории России с целью сохранить операционную деятельность и рабочие места.

По данным издания, ряд хлебозаводов обладают статусом стратегических предприятий, в связи с чем их закрытие без основательных причин невозможно.

А вот кондитерские изделия компании, среди которых шоколад, конфеты и прочее, перестанут поставляться на территорию России.

До этого появилась информация, что компания Neslte прекращает инвестиции на территории России из-за проводимой РФ военной спецоперации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.