Компания Fazer опровергла закрытие хлебозаводов в Москве и Петербурге
Представительство финской компании Fazer в России в среду, 9 марта, опровергло слухи о закрытии своих хлебозаводов в Москве и Санкт-Петербурге.
— Наши хлебозаводы в Петербурге и Москве продолжают свою работу, мы продолжаем выполнять свои обязательства перед клиентами и сотрудниками, — цитирует представителей компании «КП-Петербург».
Там отметили, что Fazer в настоящий момент подготавливает план действий на территории России с целью сохранить операционную деятельность и рабочие места.
По данным издания, ряд хлебозаводов обладают статусом стратегических предприятий, в связи с чем их закрытие без основательных причин невозможно.
А вот кондитерские изделия компании, среди которых шоколад, конфеты и прочее, перестанут поставляться на территорию России.
До этого появилась информация, что компания Neslte прекращает инвестиции на территории России из-за проводимой РФ военной спецоперации на Украине.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.