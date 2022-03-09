Министры энергетики G7 проведут экстренную встречу

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Министры энергетики стран G7 в четверг, 10 марта, проведут экстренное заседание в связи с ростом цен на энергоносители. Об этом в среду, 9 марта, рассказал министр по бизнесу, энергетике и промышленности Великобритании Кваси Квартенг.

— Завтра у нас будет экстренная встреча министров G7 для обсуждения дальнейших действий, — приводит его слова РИА Новости.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что санкции Великобритании против РФ носят неадекватный характер. По ее словам, Лондон пытается навредить своими ограничениями населению России.

8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России. Он уточнил, что Вашингтон понимает о неспособности Брюсселя поддержать данную меру. В тот же день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС не будет вслед за США отказываться от импорта энергоносителей из России.

7 марта вице-премьер Александр Новак предупредил о катастрофических последствиях отказа от нефти из России. По его словам, цена на топливо способна превысить 300 долларов за баррель, если страны перестанут покупать ее в России.