Завершено уголовное дело в отношении насильника, напавшего на женщину в новогоднюю ночь

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Россия, Москва, Сиреневый бульвар Карта всех событий

В прокуратуру поступили материалы уголовного дела в отношении обвиняемого, пытавшегося изнасиловать женщину в Новой Москве в новогоднюю ночь. Об этом в среду, 9 марта, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, около двух часов ночи 1 января 2022 года обвиняемый находился рядом с жилым домом на Сиреневом бульваре в Троицке (Новая Москва — прим. «ВМ»).

Заметив случайную прохожую, он накинулся на женщину, повалил ее на землю и удерживал, не давая подняться. Затем он начал расстегивать ее джинсы и предпринял попытку изнасилования.

38-летняя женщина активно сопротивлялась, благодаря этому ее заметили другие прохожие и смогли оказать помощь.

— Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на изнасилование. Материалы уголовного дела поступили в прокуратуру Троицкого и Новомосковского административных округов для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения, — добавила Нефедова.

В конце февраля стало известно, что следствие ходатайствует об аресте мужчины, обвиняемого в избиении и изнасиловании девушки на Суворовской улице в Москве.