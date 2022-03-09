Названы сладости, которые дают заряд бодрости на целый день

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Врач-диетолог Евгений Арзамасцев перечислил продукты, которые помогут справиться с депрессией, а также дадут заряд бодрости на целый день.

Первым в списке оказалась ягода — хурма. Она вызывает у человека ощущение счастья и радости.

— Хурма содержит достаточно большое количество биотина и других витаминов группы B, которые благоприятно влияют на нашу нервную систему и участвуют в синтезе ряда гормонов, поднимающих нам настроение, — рассказал эксперт в эфире YouTube-канала «Доктор 24 — Москва 24».

Также справиться с депрессивным состоянием помогут какао или качественный темный шоколад.

По словам диетолога, такие продукты содержат в себе большое количество теобромина. Его можно сравнить с кофеином, однако он имеет более мягкое воздействие на рецепторы.

Ранее диетолог Ирина Писарева рассказала, как людям, подверженным стрессу и панике, поддерживать свой организм правильным питанием. По ее словам, люди часто заедают стресс кондитерскими изделиями и сладостями, что приводит к увеличению веса, ожирению и сахарному диабету.