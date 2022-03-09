Принц Гарри спровоцировал слухи о ссоре с Меган Маркл

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Принц Гарри вновь появился на публике без Меган Маркл, чем спровоцировал слух о серьезной ссоре с супругой.

Герцог Сассекский, примерив ковбойскую шляпу, посетил техасское родео. Его визит с восторгом встретили организаторы и участники мероприятия.

—Это первый принц, которого я когда-либо видел, — приводит слова одного из наездников издание People.

Появление наследника британского престола на соревновании, где совершают насилие над быками, роняет тень на репутацию принца Гарри, которого вслед за Меган зачислили в свои ряды защитники животных.

Жестокое обращение с животными не раз становилось причиной ссоры между принцем и его супругой. Еще до их бракосочетания Маркл выступала против того, чтобы возлюбленный участвовал в традиционной королевской охоте. Чтобы не расстраивать избранницу, Гарри согласился нарушить обычай и оставил участие в королевских забавах.

До этого 37-летнего принц появился без супруги на Суперкубке — финальной игре за звание чемпиона НФЛ США.

Ранее стало известно, что жена принца Уильяма Кейт Миддлтон официально назначена королевским патроном Союза регби Англии и Футбольной лиги регби. Тем самым она сместила с этой должности брата своего мужа принца Гарри.