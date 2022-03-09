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Конашенков: Украина готовит химическую атаку с целью обвинить Россию

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Конашенков: Украина готовит химическую атаку с целью обвинить Россию
Фото: Минобороны РФ

Националисты на Украине могут готовить провокацию с использованием отравляющих веществ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков в среду, 9 марта.

— Ночью 9 марта в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова украинскими националистами завезено около 80 тонн аммиака. По словам покинувших Золочев жителей, националисты учат их, как правильно действовать при химической атаке, — сказал военный.

Данные факты свидетельствуют о подготовке провокации для обвинения России в якобы применения химического оружия, приводит слова Конашенкова РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это, уточнил он, все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получит это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.

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