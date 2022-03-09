В столице пройдет фестиваль искусств имени Скрябина

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В Москве с 16 по 18 марта пройдет фестиваль искусств имени А. Н. Скрябина «Вдохновленный Космосом», приуроченный к 150-летию со дня рождения композитора. Об этом сообщила пресс-служба городского департамента культуры в среду, 9 марта.

— Библиотека-читальня имени Тургенева проведет фестиваль искусств имени Скрябина. С 16 по 18 марта пройдут концерты, лекции, литературно-музыкальные произведения, выставки, тематические вечера, посвященные композитору и его эпохе, а также конкурс музыкальных произведений, — говорится в сообщении.

Программа включает в себя 45 мероприятий, 18 из них будут организованы в очном формате, а остальные пройдут в режиме онлайн.

Лекции и выставки можно будет посетить в библиотеке-читальне имени Тургенева, Российской государственной библиотеке, Российской государственной библиотеке искусств, Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы и других учреждениях, уточнили в департаменте.

Александр Скрябин — русский композитор и выдающийся пианист. Его попытки соединить несколько видов искусства в единое целое привели к появлению понятия «светомузыка».

В конце февраля заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина анонсировала мастер-классы для учащихся столичных детских школ искусств и профильных колледжей для пианистов и композиторов. Проект приурочен к 150-летию композитора Александра Скрябина и продлится до июня текущего года.