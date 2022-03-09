Пьяная москвичка ударила подругу ножом и скрылась

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

Жительница Пресненского района Москвы обратилась в полицию с заявлением о нападении на нее пьяной подруги с ножом. Об этом Вечерней Москве в среду, 9 марта, сообщили в пресс-службе ОМВД России по Пресненскому району.

Вечером 8 марта потерпевшая находилась в гостях у своей 40-летней подруги и распивала с ней алкогольные напитки. Однако по неизвестной причине подруга потерпевшей схватила нож и порезала ей руку. После нападения она скрылась из своей квартиры в неизвестном направлении.

— Была вызвана скорая медицинская помощь, сотрудниками которой (потерпевшей — прим. ВМ) была оказана разовая медицинская помощь, — заявили в ведомстве.

На данный момент правоохранительными органами проводится проверка по факту произошедшего.

В этот же день сообщалось, что пьяный мужчина жестоко избил своего соседа на северо-востоке Москвы. В больнице у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

9 марта еще один мужчина стал жертвой нападения незнакомца. Мужчина несколько раз пырнул ножом случайного прохожего на востоке Москвы и скрылся.