Сотрудник украл более 820 тысяч рублей у предприятия в Подмосковье

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Полиция раскрыла в Сергиевом Посаде кражу сотрудником у компании более 800 тысяч рублей. Об этом «ВМ» сообщила глава пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 9 марта.

Поводом для расследования стало заявление от представителя одного из предприятий в деревне Наугольное. Правоохранители установили, что злоумышленник присвоил более 820 тысяч рублей, принадлежащих фирме, а затем потратил их.

Вскоре 38-летнего местного жителя удалось задержать. Он, как уточняется, работал в должности главы административно-хозяйственного отдела компании.

Петрова добавила, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

9 марта оперативники задержали в Москве подозреваемого в краже мобильных телефонов у сотрудниц заведения общественного питания. По предварительным данным, мужчина попал в подсобку кафе на Верхней Радищевской улице через незакрытую дверь.

Оказавшись в помещении, он проверил лежавшие там вещи и, забрав мобильные телефоны сотрудниц, скрылся. По горячим следам вора задержали на Народной улице, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».