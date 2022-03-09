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Amazon отказалась отправлять товары в Россию и Белоруссию

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Экономика
Amazon отказалась отправлять товары в Россию и Белоруссию
Фото: Unsplash

Корпорация Amazon решила прекратить поставки товаров в Россию и Белоруссию из-за ситуации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду, 9 марта.

— Мы приостановили отгрузку розничных продуктов клиентам из России и Беларуси и больше не будем принимать новых клиентов AWS из России и Беларуси, а также сторонних продавцов Amazon. Мы также приостанавливаем доступ к Prime Video для клиентов из России и больше не будем принимать заказы на New World — единственную видеоигру, которую мы продаем напрямую в России, — говорится в сообщении.

При этом организация пожертвовала на поддержку пострадавших на Украине пять миллионов долларов, отмечается на сайте Amazon.

«ВМ» узнала, как давление Запада на Россию окажет влияние на ситуацию в сетевых магазинах. По данным СМИ, ряд производителей уже уведомили ретейлеров об изменениях в поставках.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин отметил, что подобная оптимизация со стороны производителей вполне логична. В настоящее время не совсем понятно, какие еще санкции введут в отношении России и как будут работать те, что уже ввели. Такое положение дел эксперт назвал «шоком контрагентов».

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