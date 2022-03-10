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ООН: Санкции не должны касаться гражданских лиц

Виктория Храменкова

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Ситуация в Донбассе
В мире
ООН: Санкции не должны касаться гражданских лиц
Фото: twitter/RussiaUN

В среду, 9 марта, представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сказал, что двусторонние санкции не должны наносить ущерб обычным гражданам.

Кроме этого, он подчеркнул, что ему неизвестна ситуация с поставками вакцин от коронавирусной инфекции из Россиии в результате введения ограничений.

— В этом всегда заключалась наша принципиальная позиция, что санкции не должны наносить ущерба гражданским лицам, — заявил он во время брифинга, передает РИА Новости.

Недавно «Вечерняя Москва» узнала, как давление Запада на Россию окажет влияние на ситуацию в сетевых магазинах. По данным СМИ, ряд производителей уже уведомили ретейлеров об изменениях в поставках.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин отметил, что подобная оптимизация со стороны производителей вполне логична. В настоящее время не совсем понятно, какие еще санкции введут в отношении России и как будут работать те, что уже ввели. Такое положение дел эксперт назвал «шоком контрагентов».

8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России. Он уточнил, что Вашингтон понимает о неспособности Брюсселя поддержать данную меру. В тот же день глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не будет вслед за США отказываться от импорта энергоносителей из России.

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