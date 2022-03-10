Врач объяснил наличие температуры после перенесенного COVID-19

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После перенесенной коронавирусной инфекции у человека в течение четырех месяцев может наблюдаться субфебрильная температура до 37,5 градусов. Об этом рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Специалист связал это явление с тем, что происходит нарушение работы иммунной системы, либо сохранение вируса в активном состоянии в клетках организма.

— Долгое сохранение субфебрильной температуры говорит либо о дисрегуляции иммунной системы, развитии ряда осложнений, либо о длительном персистировании коронавируса, например, в лимфоидной ткани или кишечнике, — отметил врач в беседе с URA.RU.

Однако эксперт добавил, что в таком случае человек уже не заразен. Несмотря на это, при длительном сохранении температуры после COVID-19 переболевшим стоит пройти дополнительные обследования.

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До этого британские ученые проанализировали данные 785 человек в возрасте от 51 до 81 года, 401 пациент из них перенес COVID-19. Участникам эксперимента провели два сканирования мозга. При этом у перенесших коронавирус выявили более сильное сокращение объема органа, пишет «Москва 24».