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Дональд Трамп: США больше не уважают в мире

Виктория Храменкова

В мире
Дональд Трамп: США больше не уважают в мире
Фото: Whitehouse

Бывший американский лидер Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты Америки больше не уважают в мире. Также он выразил мнение, что сейчас в стране руководят некомпетентные люди.

Помимо этого он подчеркнул, что в стране существует опасность военного усиления Германии и Японии.

— США вынуждают Японию и Германию стать важнейшими державами в военном плане, — передает РИА Новости слова Трампа.

Политик также добавил, что на сегодняшний день многие люди считают, что это действие не может стать хорошей идеей.

Недавно Дональд Трамп во время выступления в Новом Орлеане в шутку придумал «способ для США атаковать Россию». Экс-президент Штатов предложил изобразить на американских истребителях F-22 китайский флаг и «начать бомбить с их помощью Россию». После этого, пошутил Трамп, во всем можно просто обвинить Китай.

До этого Трамп сказал, что президент РФ Владимир Путин в ситуации вокруг Украины проявил себя как умный лидер, а нынешнее американское руководство, наоборот, «глупо».

Позднее он заявил, что ситуация на Украине обострилась по вине президента США Джо Байдена и НАТО. По словам Трампа, Запад должен был проявить «жесткость и силу» в данном вопросе. Вместо этого главной темой у него была «утка» о глобальном потеплении, что привело к лишению США энергетической независимости.

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