Гастроэнтеролог объяснил, почему COVID-19 может поражать не только легкие

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Мишенью для коронавирусной инфекции могут стать не только легкие или же кровеносные сосуды, но и органы желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

Рецепторы ACE2, которые поражает коронавирус, находятся в легочной ткани, поэтому чаще всего вирусы поражают легочную ткань, после чего происходит воспаление вплоть до пневмонии.

Однако выяснилось, что COVID-19 может поражать желудочно-кишечный тракт, поскольку эти рецепторы находятся и в кишечнике.

— Иногда при коронавирусной инфекции на первый план выходят именно проблемы с ЖКТ. Это могут быть боли, нарушение стула, изменения в анализах крови, которые характеризуют печеночный обмен и так далее, — добавил специалист.

Именно поэтому при комплексном лечении коронавирусной инфекции врачи должны назначать препараты для профилактической защиты органов ЖКТ.

— Если при коронавирусной инфекции возникают нарушения со стороны ЖКТ, следует отказаться от некоторых продуктов. Не стоит употреблять острое, пряности, приправы, плохо обработанную сырую пищу, — заключил врач, передает радио Sputnik.

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