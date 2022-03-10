Эксперт предположил, что онлайн-кинотеатры России могут лишиться голливудского контента

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Российские онлайн-кинотеатры могут лишиться голливудского контента из-за ограничений со стороны США. Об этом в четверг, 10 марта, сообщил гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

На сегодняшний день этот контент составляет чуть ли не 99 процентов всей библиотеки.

— Это будет самой большой проблемой, компании подписались как минимум на год, — считает Кусков, передает РИА Новости.

Также он выделил два варианта событий. Так, подписку могут отменить, разорвав контракт или же по итогам года просто ее не возобновлять.

Недавно сервис Netflix прекратил работу на территории России. 1 марта сообщалось, что Netflix остановил работу над российскими проектами. В их число попали сериал «Анна К», в котором снималась Светлана Ходченкова.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.