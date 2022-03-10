В Крыму заявили о наличии американского шпиона среди переговорщиков от Украины

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Глава автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что в составе украинской делегации на переговорах с РФ был американский шпион. Речь идет о депутате Верховной рады Рустеме Умерове.

— У меня есть все основания считать его шпионом США и серым кардиналом, связанным с беглым оппозиционным турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом, — заявил Умеров.

По его словам, задача переговорщика заключалась в том, чтобы не дать сторонам достигнуть договоренностей и передавать информацию о переговорах американским спецслужбам.

По словам Умерова, украинский переговорщик является главным держателем активов организатора блокады Крыма Мустафы Джемилева и воспитанником системы «Нурджулар»*.

Кроме того, по данным спикера РИА Новости, Умеров учился в Соединенных Штатах по линии спецслужб.

7 марта глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что ожидания России от третьего раунда переговоров с Украиной не оправдались. Он добавил, что Москва поставила ребром вопрос о гуманитарных коридорах, и выразил надежду, что они заработают 8 марта.

Мединский заключил, что Россия рассчитывала на подписание протокола, но этого сделать не удалось. В свою очередь член делегации Украины, советник главы офиса президента Михаил Подоляк уточнил, что по вопросам перемирия, прекращения огня и окончания боевых действий существенных результатов нет.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

* Запрещенная в России экстремистская организация.