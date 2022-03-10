Названы основные меры поддержки предпринимателей в Подмосковье
Глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева рассказала об основных мерах поддержки предпринимателей в регионе.
В регионе установлен мораторий на плановые проверки субъектов малого и среднего предпринимательства. Он коснется трехсот восьмидесяти тысяч предприятий.
Также вводятся кредитные каникулы на срок до полугода. Отсрочку можно будет получить, если кредит был оформлен до первого марта и в настоящее время предприятие не приносит прибыль.
Кроме того, в ближайшее время вступит в силу закон, который позволит крупным компаниям и акционерным обществам не снижать уставной капитал при снижении величины чистых активов.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также добавил, что необходимо уделить повышенное внимание вопросам импортозамещения и кредитования бизнеса, передает портал «Подмосковье сегодня».
До этого независимый экономист Андрей Бархота в комментарии «ВМ» сообщил, что план по сохранению малых и средних предприятий может оказать эффективную поддержку финансово-хозяйственному сектору российского бизнеса.