Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы основные меры поддержки предпринимателей в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Названы основные меры поддержки предпринимателей в Подмосковье
Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева рассказала об основных мерах поддержки предпринимателей в регионе.

В регионе установлен мораторий на плановые проверки субъектов малого и среднего предпринимательства. Он коснется трехсот восьмидесяти тысяч предприятий.

Также вводятся кредитные каникулы на срок до полугода. Отсрочку можно будет получить, если кредит был оформлен до первого марта и в настоящее время предприятие не приносит прибыль.

Кроме того, в ближайшее время вступит в силу закон, который позволит крупным компаниям и акционерным обществам не снижать уставной капитал при снижении величины чистых активов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также добавил, что необходимо уделить повышенное внимание вопросам импортозамещения и кредитования бизнеса, передает портал «Подмосковье сегодня».

До этого независимый экономист Андрей Бархота в комментарии «ВМ» сообщил, что план по сохранению малых и средних предприятий может оказать эффективную поддержку финансово-хозяйственному сектору российского бизнеса.

Читайте также:
Подмосковье Бизнес предпринимательство
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иларион
Иларион

Время молитвы и надежды

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Достоевский ответит

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

А город все равно живет...

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Соревнований будет больше

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Все мнения
О проекте