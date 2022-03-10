Вирусолог оценил вероятность появления новых штаммов коронавируса

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Профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, какова вероятность появления новых опасных штаммов коронавируса и когда можно будет говорить о завершении пандемии.

Профессор констатировал, что есть несколько положительных факторов, которые благотворно влияют на эпидемиологическую обстановку. В частности, вырос уровень вакцинации. Кроме того, многие перенесли заболевание, что ведет к формированию коллективного иммунитета.

По словам эксперта, вирус продолжит мутировать. Сложно сказать, каковы будут новые особенности вируса, поскольку ковидом заболевают и животные.

— В связи с тем, что довольно успешно идет работа над клеточными вакцинами и над вакцинами, которые обладают резистентностью к широкому спектру различных вариаций инфекции, такой ситуации, как в начале пандемии, не будет, — уточнил вирусолог в комментарии Nation News.

Вариант полного исчезновения ковида не рассматривается. Тем не менее, летальность инфекции снизится, коронавирус превратиться в сезонное заболевание.

Накануне в России зарегистрировали 58 675 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество госпитализаций в стране за минувшие 24 часа составило 3 054 и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 20,6 процента, сообщает argumenti.ru.

До этого иммунолог Николай Крючков высказал мнение, что если в ближайшие месяцы не возникнет нового штамма, эпидемиологическая ситуация к середине года фундаментально стабилизируется.