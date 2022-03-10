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Toyota не планирует уходить с российского рынка

Полина Долганова

Общество
Toyota не планирует уходить с российского рынка
Фото: Yuya Shino

Автомобилестроительная корпорация Toyota заявила, что не планирует уходить с рынка в России и закрывать завод на территории страны. Об этом в четверг, 10 марта, заявили в пресс-службе компании.

Отказ многих компаний поставлять автомобили в Россию приведет к подорожанию тех машин, которые уже есть в стране. При наличии желания и возможности взять автомобиль стоит сделать это в ближайшее время. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой». По словам заместителя главного редактора издательского дома «За рулем» Никиты Гудкова, скорее всего, машины в России дешеветь не будут.

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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