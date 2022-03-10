Минобороны России показало кадры уничтожения военной техники ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ обнародовало видео, на котором вертолеты из состава армейской авиации Воздушно-космических сил России уничтожают военную технику и укрепленные объекты Украины в процессе российской спецоперации.

На кадрах видно, как боевые вертолеты Ми-28н и Ка-52 нанесли удары по технике и укреплениям вооруженных сил Украины.

За время проведения специальной военной операции на Украине российская армия уничтожила практически все зенитные ракетные комплексы ВСУ. Об этом в среду, 9 марта, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.