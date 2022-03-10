Более 20 тысяч сотрудников МЧС будут бороться с паводками в Подмосковье

Фото: МЧС

Сотрудники МЧС готовятся к борьбе с паводками в Подмосковье. В группировку сил и средств ведомства входят более двадцати тысяч человек и семь тысяч единиц спецтехники. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона посетил Можайский округ, где проверил готовность к прохождению весеннего паводка. Он отметил, что тема паводков крайне актуальна для Можайска, два года назад здесь произошли сильные подтопления.

— В этом году снега было много. Поэтому к потеплению наши службы подготовились заранее: уже составили карту опасных зон, провели предупредительные мероприятия, каждый день контролируют уровень воды, — отметил Воробьев.

Контроль за уровнем воды в Московской области осуществляется посредством 34 гидрологических постов. Водохранилища области готовы к приему талой воды, передает РИАМО.

Ранее сообщалось, что более 130 населенных пунктов Подмосковья могут попасть в зону паводка. В зоне подтопления могут оказаться 6085 жилых домов, в которых проживают до 32 тысяч человек.