«Без галстуков»: Захарова сообщила о старте встречи глав МИД Турции и России

Фото: МИД РФ

В Анталье стартовала встреча глав Министерств иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Об этом сообщила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова в четверг, 10 марта.

— Формат «без галстуков», — написала дипломат в личном Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Марии Захаровой

7 марта Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы может пройти в рамках дипломатического форума в Анталье 10 марта. Эту же информацию подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным допустил использование рубля в торговле.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.