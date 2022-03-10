МВД опровергло фейк о зажженной петарде в метро

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Интернете стала распространяться ложная информация о том, что в вагоне поезда на Калининской линии метро зажгли фаер. Об этом в четверг, 10 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По словам представителя ведомства, данная не соответствует действительности.

— Обращений и заявлений в полицию не поступало, — подчеркнули в пресс-службе.

Также в сообщении посоветовали всем гражданам, представителям средств массовой информации и пользователям интернета быть бдительными, а ориентироваться исключительно на проверенные источники.

В четверг, 9 марта, МВД опровергло очередную ложную информацию о том, что сотрудники полиции в метрополитене останавливают пассажиров с требованиями показать переписки в мессенджерах.