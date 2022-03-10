Диетолог перечислила продукты, которые помогают бороться со стрессом

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Диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала, какие продукты помогают в борьбе со стрессом.

Справиться с нервным напряжением отлично помогают богатые магнием продукты, например, овощи, орехи, ягоды.

— Продукты, которые содержат магний — это дыня, овощи, орехи. Если у нас будет одна горсточка орехов в день — это хорошо, если у нас будет 500 граммов овощной клетчатки — это хорошо, если у нас будут какие-то успокоительные травы — мелиса, ромашка, корень валерьяны — это хорошо, — отметила она в комментарии «Радио 1».

Также магний содержится в белом мясе — кролике, индейке, курице.

Она добавила, что полезны для нервной системы продукты, содержащие витамин С, например, тыква, морковь. По словам диетолога, продукты ярких цветов гармонизируют состояние человека и дают ему возможность быстро успокоится.

При этом не стоит злоупотреблять кофе и продуктами, содержащими большое количество соли.

До этого диетологи из Франции перечислили пять фруктов, которые следует добавить в рацион, чтобы снизить уровень «плохого» холестерина и очистить сосуды.