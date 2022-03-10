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Курс евро обновил исторический максимум и достиг 132 рублей

Полина Долганова

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Курс рубля
Экономика
Курс евро обновил исторический максимум и достиг 132 рублей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Стоимость валюты на Московской бирже 10 марта обновила исторические рекорды. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, курс доллара составил 121 рубль, а цена одного евро поднялась до отметки 132 рубля.

9 марта «ВМ» поговорила с экспертами и попыталась понять, действительно ли страна находится на грани дефолта. Аналитики Fitch полагают, что дефолт по долларовым обязательствам России неизбежен.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал, что текущая конъюнктура не указывает на дефолтное состояние экономики России. Пересмотр рейтинга эксперт прежде всего связывает с заморозкой части резервов ЦБ.

Банк России (ЦБ) ввел временный запрет на продажу иностранной валюты: это продлится полгода — с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил «Вечерней Москве», зачем регулятор пошел на этот шаг.

По его словам, мера ЦБ прежде всего направлена против неоправданного ажиотажа на рынке валюты. Ограничения не позволят реализоваться завышенному спросу на доллар, что могло бы еще сильнее ослабить рубль.

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