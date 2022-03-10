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Андрей Бочкарев оценил готовность путепровода через Кавказский бульвар

Виктория Сикерина

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Андрей Бочкарев оценил готовность путепровода через Кавказский бульвар
Фото: Пресс-служба МУФ
Россия, Москва, Кавказский бульвар Карта всех событий

Специалисты на 60 процентов завершили строительство путепровода через Кавказский бульвар на восьмом участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 10 марта.

Он отметил, что работы выполнили в рамках возведения Московского скоростного диаметра (МСД).

— Забетонированы все 88 свай, возведены две из трех опор путепровода, между первой и второй опорами уже смонтированы 14 балок пролетного строения. Также ведутся работы по бетонированию третьей опоры, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что в рамках строительства участка хордовой магистрали предусмотрено возведение четырех подземных переходов в районе улицы Бехтерева.

Гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов уточнил, что протяженность путепровода основного хода ЮВХ через Кавказский бульвар составит 63 метра. Здесь обустроят четыре полосы движения в каждую сторону.

В этот же день Андрей Бочкарев рассказал, что крупную программу развития транспортной инфраструктуры продолжают реализовывать в Москве. Специалисты возводят станции метро, развивают улично-дорожную сеть и диаметры, а также строят другие объекты. Так, в этом году планируется завершить возведение Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и ремонт 10 станций Московских центральных диаметров (МЦД).

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