Песков заявил, что выход РФ из Совета Европы подразумевает выход из всех его институтов

Фото: Администрация президента РФ

Выход России из Совета Европы подразумевает выход страны из всех его институтов. Об этом в четверг, 10 марта, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, вопрос об условиях, при которых РФ может вернуться в состав Совета, стоит задавать внешнеполитическим ведомствам.

— Все-таки не моя работа комментировать заявления МИД России, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

10 марта Россия отказалась участвовать в Совете Европы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ. В документе российского дипломатического ведомства сказано, что недружественные РФ страны Евросоюза и НАТО злоупотребляют абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), а также продолжают разрушать его и гуманитарно-правовое пространство в Европе.

До этого, 25 февраля, комитет министров Совета Европы исключил Россию из состава организации. Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Впоследствии в ЕС уточнили, что Совет Европы приостановил право России на представительство в организации в связи с ситуацией на Украине.